S pádem Prigožinova letadla nemáme nic společného. I když může pomoci, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl, že by Ukrajina měla co do činění se středeční havárií letounu Embraer Legacy, na jehož palubě měl sedět šéf ruské vojenské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin. Informuje o tom ukrajinská agentura Unian.

Foto: Profimedia.cz Hořící trosky havarovaného Embraeru v ruské Tverské oblasti