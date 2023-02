Rusové plánují obsadit letiště v Kišiněvě, potvrdil moldavský premiér

„Rusové to všechno plánují už dlouho. Moldavsko a Rusko však nemají společnou státní hranici. Takže jak by měli realizovat svůj plán (otevřít z Moldavska novou frontu na Ukrajině - pozn. red.)? Kam by tam poslali své vojáky a vybavení? Rusové k tomu potřebují letiště. Nyní je však v Moldavsku pouze jedno letiště, v hlavním městě Kišiněvě. Takže musí využít toto letiště a všechny zdroje Podněstří,“ řekl Zelenskyj tento týden v rozhovoru pro italský list La Repubblica.