Ruský svět: Dívka namalovala ukrajinskou vlajku. Od té doby ji nikdo neviděl a otci hrozí vězení

„Policie začala zkoumat, co má Alexej na sociálních médiích,“ říká Podolská. A upozornila ho, že svoji dceru vychovává špatně. Za protiválečný příspěvek na sociálních sítích dostal Alexej pokutu 32 000 rublů (9210 korun) za diskreditaci ruské armády. Před několika týdny proti němu bylo zahájeno trestí stíhání. I tentokrát je to kvůli protiválečným příspěvkům. Nyní Alexejovi hrozí vězení.

„Ruské úřady chtějí, aby všichni drželi ústa a krok, nikdo nesmí mít vlastní názor. Když nesouhlasíte s něčím, co si někdo myslí, pak nečtěte jeho příspěvky na sociálních sítích. Ale není třeba kvůli tomu někomu nařizovat domácí vězení a jeho dítě posílat do dětského domova,“ říká o Alexejovu případu Podolská.

Alexej má povoleno komunikovat jedině se svým advokátem, vyšetřovatelem a zástupci vězeňské služby. Jeho právník Vladimir Bilijenko zrovna dorazil k domu, kde bydlí, přináší jídlo a pití, které místní aktivisté pro Alexeje nakoupili. Na otázku, co si advokát myslí o tom, že úřady Mašu odvedli z domova, říká, že o tom měly mluvit s jejím otcem i s ní. „Nic takového se nestalo. Prostě se ji rozhodly poslat do dětského domova,“ říká. Myslí si, že kdyby Alexej nebyl vyšetřován kvůli diskreditaci ruské armády, nestalo by se to. „Vypadá to tak, jako by oddělení pro péči o děti bylo posedlé jeho rodinou. Myslím, že za tím vším jsou pouze politické důvody. Problémy začaly až tehdy, když Maša nakreslila obrázek,“ říká Bilijenko.