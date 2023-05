„Ruský špion“ Hvaldimir. Známá běluha se přesunula ke švédským břehům

„Není zřejmé, proč právě teď zrychlila,“ řekl The Guardianu Sebastian Strand, mořský biolog z organizace One Whale. Zvláštní podle něj je, že se běluha nyní „pohybuje velmi rychle mimo své přirozené prostředí“.

„Mohly by to být hormony, které ji ženou za partnerem. Nebo to může být osamělost, protože běluhy jsou velmi společenský druh - je možné, že hledá jiné běluhy,“ dodal. V současnosti je Hvaldimirovi třináct až čtrnáct let.