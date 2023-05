Rusku chybí pracovní síla. Hodnoty se propadly nejníž za celou Putinovu éru

Podle průzkumu IEP je situace „absolutně nejhorší od roku 1996,“ uvedl ekonom. Podniky „doslova křičí“, že chybějí specializovaná učiliště, kde by se mohli vzdělávat odborníci potřebných kvalifikací.

„(Ruský) trh se po začátku sankční války fantasticky uvolnil, odešly z něj nejen drahé značky, ale i ty orientované na masového spotřebitele. Mohla by je nahradit výroba ruského lehkého průmyslu, ale není, kdo by zboží vyráběl,“ podotkl Cuchlo.

„Nic, co by bylo srovnatelné s tím, co si průmysl zažil v letech 2020, 2008, 1998 a 1994“, uvedl s odvoláním na hodnoty indexu optimismu v průmyslovém sektoru.