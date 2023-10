Lodě dál plují s ukrajinským obilím. I bez dohody s Ruskem

Nový koridor je chráněn minovými poli. Trasa vede podél pobřeží do vod Rumunska a Bulharska, což jsou země NATO. Britský list The Telegraph na počátku září uvedl, že britské letectvo (RAF) od té doby, co Rusko odstoupilo od obilné dohody, chrání civilní plavidla převážející ukrajinské obilí přes Černé moře. RAF hlídkuje, aby odradila Rusko od útoků, napsal tehdy The Telegraph.