Rusko neumí úspěchy na frontě využít

Areál vuhlehirské elektrárny ovládli Rusové a separatisté po dlouhých a těžkých bojích 25. července, Novoluhanské o den později. Ruské vedení to označovalo jako významné vojenské vítězství, aniž by poznamenalo, že obě místa obsadili ruští vojáci až poté, co se z nich Ukrajinci stáhli a zaujali pozice v předem připravených nových obranných liniích.

Podobně Rusové oslavovali 30. července obsazení větrací šachty dolu Butivka v Avdijivce, o což usilovali separatisté už v roce 2015.

Rusové ale z těchto úspěchů dokázali vytěžit jen málo a jejich územní zisky po obsazení elektrárny, větrací šachty a Novoluhanského byly nepatrné.

Podle ISW to ukazuje, že ruské jednotky nejsou schopny těchto taktických úspěchů využít k hlubšímu průlomu do zadních linií ukrajinské obrany. Dávají Ukrajincům čas, aby zaujali nové obranné pozice. To vysvětluje, proč je ruský postup během léta tak pomalý, a naznačuje to, že Rusové nebudou v příštích týdnech schopni dosáhnout větších územních zisků.

Na významnější postup nemají síly

Institut to dává do spojitosti s omezenými silami ruských jednotek, které nejsou schopny soustředit dost zdrojů k ofenzívě v některém směru, aby mohly taktický úspěch přetavit ve větší operační úspěch. Pokud někde prorazí, musejí rychle postupovat vpřed, aby zabránili obráncům se stáhnout do připravených obranných pozic. Nato však zřetelně nemají dost sil.