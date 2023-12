Řidič se v Istanbulu pokoušel zastavit samovolně rozjetý autobus, skončil pod ním

Ke kuriózní nehodě došlo ve čtvrti Sultangazi na severu evropské části největšího tureckého města Istanbulu. Autobus veřejné dopravy se na tamějším autobusovém nádraží dal ve svažité pozici sám od sebe do pohybu a jeho šofér se jej tlakem rukou a těla snažil zastavit. To se mu však nepodařilo a skončil pod koly těžkého vozidla. Autobus se poté střetl se třemi vozidly taxislužby a nakonec narazil do zdi, napsal server bnn.