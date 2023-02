Reparátem by Berlín rád dokázal, že se nezhroutil

Loni v listopadu berlínský zemský ústavní soud nařídil, že nový pokus o volbu Sněmovny reprezentantů se uskuteční tuto neděli, tedy dobrých 16 měsíců po debaklu – a to poprvé v dějinách země.

Když o silvestrovské noci bandy mladistvých migrantů či jejich potomků ohrožovaly na životech policisty, hasiče a záchranáře, vládnoucí levice (SPD, Zelení a Levice) se v první chvíli starala o to, aby se nevypichovalo to, co ví ve Spolkové republice každé malé dítě – že v Neuköllnu, dějišti řádění, žijí takřka výhradně lidé „s migračním pozadím“.