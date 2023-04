Provoz migů, které Slovensko poslalo na Ukrajinu, byl neudržitelný

Optimální počet pilotů je 20 až 25, aby mohli držet nepřetržitou pohotovost. „Operačních pilotů jsme měli nakonec jen pět. To snad všichni pochopí, že takový počet je hluboko pod hranicí kritického minima,“ řekl Svoboda v rozhovoru pro Denník N . Kvůli nízké provozuschopnosti migů nedokázali Slováci vycvičit nové piloty a zvyšoval se tlak na ty stávající.

Generál připouští, že když ráno bylo k dispozici například osm letadel, v důsledku různých poruch byly večer dostupné už jen tři. „Přes noc se na to technici vrhli a do rána některé opravili. Takto to šlo pořád dokola,“ dodal Svoboda.