Provoz londýnského letiště omezuje koronavirus

Ředitel letiště Stewart Wingate oznámil, že odlety a přílety na Gatwick jsou do 1. října po dohodě s britskou službou řízení letového provozu omezeny na 800 denně.

„Bylo to těžké rozhodnutí, ale přijaté opatření znamená, že cestující nebudou čelit rušení letů na poslední chvíli,“ řekl Wingate s tím, že zatím nejhorší omezení připadají na pátek 29. září, kdy bylo zrušeno 33 odletů.

Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že minulý měsíc se ve srovnání s červencem zvýšil počet nákaz covidem-19 o 38 procent. Od 31. července do 27. srpna bylo nahlášeno více než 1,4 milionu nových případů a přes 1800 úmrtí. Reálně ale bude podle WHO případů mnohem více, protože kvůli poklesu testování nahlášené případy neodpovídají reálnému počtu případů.