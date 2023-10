Přívalový déšť zaplavil Milán

Řeka Seveso, v minulosti nechvalně proslulá silným průmyslovým znečištěním, teče do města z podhůří Alp od severu a při větších srážkách působí v Miláně potíže pravidelně. Mnozí se proto podivují nad tím, proč stále ještě nebyly postaveny nad městem retenční nádrže, které by přívaly vody pomohly zmírnit a které se plánují již desítky let.