Na západ Evropy míří vodní bomba. Pocítí ji i Česko

Podle ČHMÚ, který na britských ostrovech očekává velmi silný vítr o rychlosti v nárazech až 130km/h, bouře zasáhne i francouzskou Bretaň. Uvedl také, že do západní Evropy přinese 20 až 25 milimetrů srážek. V extrému do výše položených oblastí 40 až 60 milimetrů.

Český hydrometeorologický ústav dále uvedl, že maximální síla větru se bude v nárazech pohybovat mezi 55 až 70km/h. Ve vyšších a horských polohách by to mělo být do 90 km/h.