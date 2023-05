Přidejte se k nám a Putin vám dá jaderné zbraně, vyzývá státy Lukašenko

„Pokud má někdo obavy, a nemyslím si, že (prezident Kazachstánu Kasym-Žomart) Tokajev se kvůli tomu nějak trápí. Ale pokud se něco stane, nikomu nebude vadit, aby Kazachstán a další země měly tak těsné vztahy, jako my máme s Ruskou federací,“ řekl Lukašenko v televizním pořadu Moskva, Kreml.

„Je to jednoduché. Země by se měly připojit u unii Ruska a Běloruska. To je vše. Jaderné zbraně budou pro všechny,“ řekl Lukašenko podle serveru Ukrajinska pravda. Dodal, že nejde o žádný oficiální návrh, ale o jeho názor.