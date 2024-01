Předseda SNS Andrej Danko sbírá podpisy na svou prezidentskou kandidaturu

Předseda SNS však otevřeně kritizuje „váhavost“ Pellegriniho, který ještě svou kandidaturu oficiálně neoznámil. „Pokud půjde tímto způsobem na prezidenta, tak prohraje a za to si ponese zodpovědnost. Natahuje kampaň, neříká jasně, co chce,“ kritizoval Danko svého koaličního partnera. Podle Danka by byl nejlepším kandidátem na prezidenta premiér Fico, ale ten svou účast v prezidentských volbách důrazně odmítá. Fico už jednou na post hlavy státu kandidoval, ale v roce 2014 ho porazil do té doby poměrně neznámý podnikatel z Popradu Andrej Kiska.