Polský premiér Morawiecki je pro zavedení trestu smrti

Týral ho za to, že mu chlapec nechtěně shodil ze stolu na zem mobilní telefon. Chlapec po více než měsíčním nepředstavitelném utrpení v pondělí zemřel v Dětské nemocnici v Katovicích.

Morawiecki je se svým názorem na zavedení trestu smrti mezi evropskými lídry osamocený, protože členské země EU hrdelní trest zrušily. Polsko to udělalo v roce 1997, tedy sedm let před vstupem do Evropské unie.