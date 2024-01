Polsko přitvrdilo: Za alkohol za volantem řidiči seberou auto. Navždy

„Ve všech těchto případech policie automaticky zadrží vozidlo na sedm dní. Následně auto zajišťuje prokurátor a soud rozhodne o jeho propadnutí státu a odeslání do dražby,“ uvedl dále Krupiński.

„Už od 1. října 2023 navíc hrozí řidičům, kteří jezdili pod vlivem alkoholu, tresty až do tří let vězení. Případně až 16 či 20 let vězení, pokud někoho zraní či usmrtí,“ informoval server forsal.pl.