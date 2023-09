Polsko nezruší zákaz dovozu ukrajinského obilí, na Brusel nehledí

„Nedovolíme, aby Polsko bylo zaplaveno ukrajinským obilím.“ Tak zdůvodnil v úterý polský premiér Mateusz Morawiecki rozhodnutí varšavské vlády o prodloužení zákazu dovozu ukrajinského obilí do země. Prý by to poškodilo polské zemědělce. Informoval o tom server polské televize tvp.info.