Pět zemí EU včetně Slovenska chce prodloužit zákaz dovozu obilovin z Ukrajiny

Polsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko podporují návrh prodloužit zákaz dovozu obilí z Ukrajiny do svých zemích do konce letošního roku. Podle agentury Reuters to uvedl polský ministr zemědělství Robert Telus. Platnost současného zákazu skončí 15. září.

Foto: Envato elements Ilustrační foto