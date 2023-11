Pellegrini chce na Slovensku prosadit nový volební systém

Velká část současných poslanců je při současném systému z Bratislavy. Předseda parlamentu představil záměr přesunout volby do regionů, aby měly zastoupení v zákonodárném sboru. „Je to vyšší úroveň demokracie,“ uvedl Pellegrini.

Pokud by se volby konaly podle systému, který navrhuje Pellegrini, podle propočtu Denníku N by Ficův Směr získal 78 mandátů (nyní měl 42), Progresivní Slovensko Michala Šimečky 27 (32), Pellegriniho Hlas 14 (27).

Hnutí Slovensko (dříve OLaNO Igora Matoviče) by získala 9 (nyní 16), KDH 9 (12), Svoboda a Solidarita 5 (11), SNS 5 (10) a strana Aliance zastupující maďarskou menšinu žijící na jihu Slovenska by získala tři poslance. Směr by podle tohoto vzorce mohl sestavit vládu sám a s Hlasem by měl ústavní většinu.