Pavel a Čaputová navštívili české vojáky jednotky NATO ve slovenské Lešti

„Je to velmi důležitý signál ujištění pro lidi na Slovensku. Jsme totiž země, která sousedí s Ukrajinou. Je to signál nejen spolupráce, solidarity, ale i jednoty, kterou teď tak velmi potřebujeme,“ uvedla Čaputová, která poděkovala českým vojákům.

„Když vidím, jak tady vojáci půl roku plnili úkol v mnohonárodním uskupení s dalšími státy a co jim to přineslo, co to přineslo naší všeobecné bezpečnosti, ale i spolupráci mezi zeměmi, tak mě to opravdu naplňuje hrdostí,“ řekl prezident.