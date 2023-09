Orbán: Šance Evropské unie na přežití je 50 na 50

Orbán rovněž řekl, že chce zůstat u moci až do roku 2034. Předseda maďarské vlády v minulosti avizoval, že chce vládnout do roku 2030, ale nyní tvrdí, že pandemie a válka na Ukrajině ubraly jeho vládě čtyři roky, takže ke splnění svých cílů by chtěl zůstat u moci až do roku 2034.