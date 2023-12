Kerč a Feodosija hlásí exploze. Provoz na Krymském mostě se zastavil

Podle telegramového kanálu Krymskyj větěr most nebyl v úterý ráno nasvícen. Unian v této souvislosti upozorňuje, že silniční spojnice mezi ruskou pevninou a ukrajinským poloostrovem byla poškozena během nedávné bouře doprovázené větrem o síle orkánu. Rusko plánovalo opravit most co nejdříve. Unian cituje rovněž ukrajinskou vojenskou rozvědku HUR, která měla uvést, že „je jasné, že také (Ukrajina) nebude na nic čekat“.