Ke Kerčskému mostu se blíží podzimní vítr. Ukrajina si dobírá Kreml

Zhruba dvacetisekundové video ukazuje Kerčský most z pohledu ukrajinského pobřeží. Kamera se však během několika vteřin přesune na pláž, na kterou příslušníci GUR položili telefon s ukrajinskou vlajkou a nápisem „GUR Artan“.

Ukrajinská rozvědka tím připomněla elitní speciální jednotku zvláštního určení, která podle ukrajinského listu The Kyiv Post (KP) vznikla v prvních dnech ruské invaze na Ukrajinu. „Na základě videa se zdá, že Artan nyní sleduje Kerčský most, a to doslovně,“ uvedl KP.