Norsko se projeví jako velkorysý dárce pro Ukrajinu. Na pět let

„Navrhujeme, aby Norsko poskytlo Ukrajině závazný a trvalý příspěvek,“ informoval premiér Jonas Gahr Störe. „Bude 15 miliard (norských) korun ročně po dobu pěti let, tedy (celkem) 75 miliard korun,“ dodal poté, co opozičním lídrům představil podrobnosti plánu.

Störe podle BBC řekl, že se jedná o největší program pomoci jiné zemi v historii Norska. Podotkl, že finanční prostředky budou rozdělovány podle priorit stanovených ukrajinskou vládou, ale nebudou nutně přesunuty do státních institucí, aby se předešlo hrozbě korupce.

Norská vláda byla v loňském roce ostře kritizována za to, že snížila rozpočet na rozvojovou pomoc pro rok 2023, přestože země zaznamenala prudký nárůst příjmů z plynu v důsledku války na Ukrajině, připomněla televize ZDF.

Zisky v bilionech Norsko je po Rusku druhým největším producentem ropy v Evropě. V roce 2022 se stalo největším dodavatelem plynu do Evropské unie. Stalo se tak poté, co dodávky plynu z Ruska klesly téměř na nulu. Norský fond národního bohatství loni vydělal 108 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč) z vývozu energie. To je téměř trojnásobek předchozího rekordu z roku 2008.