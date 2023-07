Německá školka chystala místnost pro sexuální hry dětí

Podle dalších pravidel se děti navzájem nesmí olizovat ani nic strkat do tělesných otvorů. Další návrh předpokládal, že „her na doktory“ se nesmí zúčastnit starší děti ani dospělí, kteří jim nesmějí ani přihlížet.

V mateřských školkách Awo nejsou žádné místnosti, ve kterých by děti byly povzbuzovány nebo motivovány k nahotě nebo hrám na zkoumání těla, zdůraznila Heike Rahlvesová z vedení společnosti.

Namítala, že si organizace vytkla za cíl pouze zřídit „zóny intimity“, ve kterých se děti mohou převlékat, aniž by je někdo viděl.

Zároveň zde mohou odhalit vlastní tělesné odlišnosti. „Něčím takovým děti běžně procházejí, to není nic, co by jim ubližovalo,“ podotýká Rahlvesová.