Německá restaurace zakázala vstup Scholzovi. Nesplnil prý předvolební slib

Provozovatelé podniků to podle svých slov budou muset promítnout do cen, v důsledku čehož se obávají odlivu zákazníků a vlny bankrotů.

„Dělám si velké starosti o paměťovou kapacitu našeho kancléře. Dokud to nevysvětlí a neomluví se, má zakázaný vstup do našeho domu. A určitě nejen u nás,“ čílí se podle deníku Bild Moritz Ludorf, majitel münsterského podniku Kleiner Kiepenkerl.

😎Nett... Moritz Ludorf, Chef des Restaurants „Kleiner Kiepenkerl“ in Münster spricht Bundeskanzler Scholz Hausverbot aus!„Unser Bundeskanzler ist wohl nicht das erste Mal vergesslich. In meinem sicheren Bewusstsein: Das schaffen wir nie wieder ab.“ https://t.co/HQsiEIgnVS

„Je to facka,“ láteřil dále Ludorf s tím, že nižší DPH využili restauratéři k vylepšení platů svých zaměstnanců, protože to bylo „nanejvýš nutné“.

Bylo by prý obtížné jim to nyní sebrat, takže to majitelé podniků budou muset přenést na hosty. „Celá naše branže silně pochybuje, že by to zákazníci akceptovali,“ dodal.