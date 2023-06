Německá krajní pravice chce poprvé postavit kandidáta na kancléře

„Můžete si hodně věřit, ale kdo bude opravdu kandidovat, to necháváme zatím otevřené.“ Těmito slovy reagovala spolupředsedkyně Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová na otázku listu Bild , zda to bude ona, kdo by měl v příštích celostátních volbách v Německu za stranu ucházet o kancléřský post.

Účast AfD ve spolkové vládě se i teď jeví jako nepravděpodobný, ovšem do řádného termínu příštích celoněmeckých voleb na podzim 2025 zbývají ještě více než dva roky. Podle nedávného průzkumu preferencí do spolkového sněmu by AfD volilo asi 18 procent Němců, tedy mnohem více než před rokem. Straně, která se profiluje jako protiimigrantská, navíc nahrává zesílený proud přistěhovalců do Německa, což místně přináší problémy.