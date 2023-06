Průlom v Německu. Voliči darovali Alternativě první křeslo zemského rady

Výsledek hluboce šokoval Ústřední radu Židů v Německu. „Máme co do činění s protržením hráze, které demokratické politické síly v této zemi nemohou jednoduše akceptovat,“ řekl Josef Schuster (69), lékař a předseda rady.

Andrea Lippmannová (64) pracuje v Kauflandu: „Udělala jsem to jako můj manžel a volila jsem AfD. Mám ještě dva roky do důchodu, který pak bude 600 eur (14 200 korun). Přestože budu mít odpracováno 37 let a vychovala jsem děti.“