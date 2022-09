Na Slovensku havarovalo letadlo s olympijským medailistou, po pádu začalo hořet

„Na pomoc jsme okamžitě vyslali záchranáře. Zraněného, který utrpěl popáleniny 2. stupně, naložili svědkové nehody do auta a směřovali s ním do nemocnice. Posádka sanitky si zraněného převzala, ošetřila a převezla do nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Alena Krčová.