Moskva pošle studenty na práci do Mariupolu. Jednoho z cílů ukrajinské protiofenzivy

Ruští studenti se zapojí do obnovy Mariupolu. Oznámila to podle agentury TASS ruská vicepremiérka Taťána Golikovová. Měly by jich tam v letních měsících odcestovat tisíce. Mariupol je přitom potenciálním cílem ukrajinské protiofenzivy. Takzvané Ruské studentské oddíly už také fungují v ruských zbrojovkách, poznamenala Golikovová.