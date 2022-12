Merkelová nespí dobře. I kvůli Buči

Andryj Melnyk, tehdejší velvyslanec ve Spolkové republice, tweetoval, že by raději měla navštívit masové hroby civilistů v Buči než obdivovat Michelangela a da Vinciho. Ne dosti na tom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jí zaslal ostře formulovanou pomyslnou pozvánku do Buči, aby „viděla, k čemu za 14 let vedla politika ústupků Rusku“.