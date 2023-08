Matovičovu kampaň s Fiaty 500 ohrozilo podezření z korupce

🇸🇰Hybaj voliť Slovensko 👉Mafia sa tri roky snažila o to, aby bola účasť vo voľbách čo najnižšia. Je to ich plán, ako ukradnúť Slovensko. 👊My im v tom spoločne zabránime! Ako? Tým, že prídeme k voľbám v čo najväčšom počte. 🚗Do boja ideme s krásnymi ikonickými fiatkami a sľubom, že vstúpime len do koalície, ktorá voličom vyplatí 500 € odmenu za účasť vo voľbách.🗳 🚗Chcete jednu z týchto krásavíc šoférovať? Chcete ju mať na peknom tričku? Zaregistrujte sa https://www.hybajvolit.sk 🇸🇰Slovensko potrebuje bojovníkov proti mafii! Spoločne 30.9. opäť zvíťazíme.🖐️ ---------------- Objednávateľ: OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK, Zámocká 14, 811 01 Bratislava, IČO: 42 287 511 Dodávateľ: Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F

„Mafie chce, aby přišlo volit co nejméně lidí a my chceme pokaždé opak toho, co chce mafie,“ dodal s tím, že si nadále stojí za příslibem vyplacení odměny ve výši 500 eur (12tisíc korun) za účast ve volbách. „Bez ohledu na to, koho bude volit. Je to náš veřejný slib, i když nám, to politické strany v parlamentě neschválily, my bez splnění této podmínky nevstoupíme do žádné koalice,“ zdůraznil Matovič.