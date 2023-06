Matka a syn, které vytáhli z Baltu, zemřeli

Sedmiletý chlapec i jeho 36letá matka, kteří ve čtvrtek ze zatím neznámých příčin spadli z trajektu plujícího ze Švédska do Polska do Baltského moře, zemřeli. Do vody spadli z asi 20metrové výšky, odkud se je záchranářům podařilo asi po hodině vytáhnout. Informoval o tom mluvčí vrchního velitele polské policie Mariusz Ciarka.

Foto: Profimedia.cz Trajekt Stena Spirit na snímku z roku 2017