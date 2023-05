Masakr na Volyni stále štěpí Polsko a Ukrajinu

Ruský útok na Ukrajinu sblížil Kyjev s Varšavou a spory ohledně minulosti zatlačil do pozadí. Ty však nezmizely, i když letos uplyne už 80 let od masakrů na Volyni. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Lukasz Jasina řekl v rozhovoru pro server Onet, že by se Ukrajina měla omluvit. Ukrajinský velvyslanec ve Varšavě to označil za nepřijatelné.

Foto: Profimedia.cz Mluvčí polského ministerstva zahraničí Lukasz Jasina