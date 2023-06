Protesty zasáhly celou Francii, zatčeno bylo přes 400 lidí. Macron svolal krizový štáb

V akci přitom bylo 40 tisíc policistů, což je čtyřikrát více, než bylo nasazeno v noci ze středy na čtvrtek, napsal list The Guardian .

Silné protesty proběhly taky v Toulouse, Marseille, Pau, Montpellier a Lyonu, kde demonstranti vedli trvalou palbu zábavní pyrotechnikou. V Nantes najelo auto do kovových barier před Lidlem, který byl vyrabován.

Právě jeho demisi ale požadují demonstranti kvůli smrti Nahela M. Situaci neuklidnilo ani to, že bylo uvedeno, že 38letý policista nejednal podle přepisů.

Hájil se, že vystřelil, protože měl obavy, že by do nich řidič mohl najet. Jediný výstřel prošel Nahelovou levou paží do hrudi.