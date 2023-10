Kremelská propagandistka volá po odstrašujícím jaderném výbuchu nad Sibiří

Kreml pak vzápětí přispěchal s ujištěním, že Simonjanová není ruskou státní úřednicí a „její slova ne vždy tlumočí oficiální pozici“ Moskvy. Ozval se také starosta milionového Novosibirsku: takový krok by podle něj měl tisícileté následky.

Podle vize Simonjanové by termojaderný výbuch ve výšce stovek kilometrů coby varování Západu na zemi „nic nezpůsobil“.

„Nic tak hrozného nenastane, ani jaderná zima, které se všichni bojí, ani obludná radiace, která zabije všechny, a pokud ne, tak umřou do deseti let na onkologická onemocnění,“ prohlásila Simonjanová. Zato by podle ní nukleární reakce vyřadila z provozu veškeré radioelektronické přístroje a satelity.