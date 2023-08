Král s vybledlým leskem. Další skandál by Viléma-Alexandra mohl stát korunu

Mezitím král přistál oběma nohama na zemi. Už třetím rokem klesá v průzkumech veřejného mínění jeho popularita a zdá se, že kýžený obraz zůstává v nedohlednu. Král (56) a královna Máxima (52) tak ani čtvrt roku po jubileu nemají náladu na oslavy – monarchie nevybředla z hluboké krize. Republikáni, donedávna bizarní uskupení, o nichž by se řeklo, že si je země tulipánů pěstuje, zvedají hlavu a lidé jim dopřávají stále více sluchu.

Průzkum veřejného mínění odhalil neúprosnou upřímnost: poddaní královské rodině nedůvěřují. Pouze 55 procent občanů stále podporuje konstrukci monarchie. O tři roky dříve to bylo ještě 74 procent a v devadesátých letech minulého století téměř 90 procent.

Mladý a moderní už není

V jiné anketě Nizozemci podle televize ARD udělili panovníkovi na symbolickém vysvědčení hodně nepříznivou známku „dostatečný“. Tak mizerné výsledky ještě nikdy neměl. Také Máxima ztrácí lesk: popularita blondýnky z Argentiny se výrazně zřítila.

Přitom vše začalo tak dobře. Panovník vystupoval jako „král, na kterého si můžete sáhnout“, mladý a moderní. Neuvěřitelných devadesát procent Nizozemců se po korunovaci radovalo, že Vilém-Alexandr se stane důstojným nástupcem své matky Beatrix. Své sehrála panovníkova image polepšeného hříšníka.

Dlouho ho provázela pověst lehkovážného playboye. Nenechal na pokoji žádnou sukni a kvůli náklonnosti ke chmelovému moku mu za studentských časů přezdívali Prinz Pilsje (Princ Pivko). Po jednom z mejdanů dokonce skončil i se svým mercedesem v grachtu. Pak prošel pozoruhodnou proměnou – z poživačného a hýřivého Casanovy naprosto nepřipraveného na své poslání se stal zodpovědný otec tří dcer.

Foto: Profimedia.cz Pravidelné focení královské rodiny: zleva Alexia, Vilém-Alexandr, Catharina-Amalia, Ariane a Máxima

Klíčový skandál vypukl v říjnu 2020, kdy během covidové pandemie na Nizozemsko dopadla částečná uzávěra, protože čísla nakažených covidem-19 i obětí vylétla pronikavě vzhůru. Let vládním speciálem Boeing BBJ 737-700, kde se delikatesy servírují na porcelán s delftskou modří a voda vystačí na dvacetiminutové sprchování, i s dcerami Catharinou-Amalií (19), Alexií (18) a Arianou (16) směřoval do Řecka.

Covidová dovolená

„Osudová chyba se zdrcujícími následky. Okázalý výlet za rozptýlením a zábavou v době nesnadných, v některých případech i tragických časů pro ostatní, jinak nadmíru shovívavý národ rozhněval jako máloco jiného,“ všiml si týdeník Bunte.

Po naléhavém a důrazném telefonátu tehdejšího premiéra Marka Ruuteho (56) se hříšníci druhý den vrátili domů linkovým spojem. Ale ani to nepomohlo. Pobouření nepolevovalo.

Zkroušený pár neviděl 21. října jinou možnost, jak se pokusit slepit rozbitý porcelán, než se veřejně omluvit. Ve dvouminutovém videoposelství se kál: „Bolí nás, že jsme zklamali vaši důvěru.“

Od té doby jim však lidé neodpustili sebemenší přešlap, respektive přešlápek. A tak koupi šestnáctimetrové jachty, model Wajer 55, za 1,7 milionu eur (40,7 milionu korun) nelze označit za bůhvíjak promyšlený tah.

Další přešlap

Catharina-Amalia si loni před nástupem na univerzitu v Amsterodamu našla bydlení – její studentskou ubytovnou se stala přepychová rezidence, jejíž obyvatelé se museli vystěhovat. V zemi, která rozmařilost a vystavování bohatství na odiv považuje nikoli za pouhou povýšenost, ale rovnou za těžký hřích, a naopak skromnosti si váží jako ctnosti, tak zasela vítr, po němž sklidila bouři.

Foto: Profimedia.cz Korunovace krále Viléma-Alexandra Nizozemského se konala 30. dubna roku 2013 v amsterodamském kostele Nieuwe Kerk

To vše hraje do karet odpůrcům monarchie. Dříve okrajovou skupinu jako kdyby v posledních měsících polili živou vodou. „Připravujeme podpisovou akci. Kdyby kvůli ničemu jinému, tak kvůli kupeckým počtům. Vydržujeme si druhé nejnákladnější korunované vládce hned po britských. A za ty nemalé peníze dostáváme zhýralost a zpupnost,“ řekl v listu The Sun právník Johan Grollmaens (78), který se dlouhodobě domáhá zániku současné podoby státu.

Odpůrců přibývá

Ústava přitom odstranění království připouští – dvoutřetinovou většinou v parlamentu a prostou v referendu. „To, co by se zdálo ještě nedávno zlověstnou noční můrou, dospělo do stádia reality. Královský pár bude muset hodně zařezávat, aby jeho rozmařilost nepřipravila dceru Amalii o trůn,“ podotkl britský list The Guardian.

„Zrušení monarchie“ – tak Bram van Montfoort (36) označuje svůj stěžejní cíl. Mladý muž je pevně odhodlán co nejdříve skoncovat se současnou ústavní konstrukcí Nizozemska. Vstoupil do kritického sdružení Republiek, které monarchii označuje za „směšný systém“. A podle listu Süddeutsche Zeitung předpovídá, že příští velký skandál Viléma-Alexandra svrhne. „Může se tak stát za pět let, ale třeba i zítra,“ je si jist.