Kocour ve Francii utekl pod vlak. Železnice musí platit za to, že nedbala proseb a express zvíře přejel

Vše se odehrálo letos 2. ledna, kdy se matka s dcerou chystaly nastoupit do soupravy TGV a odjet do Bordeaux. Kocour jim ale náhle vyskočil z tašky a usídlil se přímo pod vlakem. Majitelky zvířete okamžitě zalarmovaly pracovníky dráhy a dvacet minut prý doslova žebraly, aby souprava neodjížděla, dokud se kocoura nepodaří zachránit.

Marně. Železničáři trvali na přesném odjezdu vlaku s 800 cestujícími, a to prý i v případě, že by to kocoura mělo stát život. To se nakonec stalo, když matka s dcerou našly svého miláčka mrtvého mezi kolejemi.