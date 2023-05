Jsem matka, brání se ruská zmocněnkyně mezinárodnímu zatykači

Lvovová-Bělovová je ruská zmocněnkyně pro práva dětí a netají se tím, že děti z Ukrajiny do Ruska odváží. Sama dokonce adoptovala patnáctiletého chlapce, který byl do Ruska odvezen z Mariupolu.

„Jsem matka, a to mluví za vše. Jaký já jsem válečný zločinec, o čem to mluvíte?“ odpověděla na otázku redaktorky amerického serveru Vice News, která se jí právě na zatykač dotazovala.

„Teď vím, jaké to je být matkou dítěte z Donbasu. Složité. Ale máme se velmi rádi,“ uvedla. Podle informačního kanálu Nexta je tímto dítětem chlapec Filip, kterého ruské úřady vyvezly z Mariupolu loni v květnu společně s dalšími 30 dětmi.

Spolu s Bělovovou byl zatykač ICC vydán i na ruského prezidenta Vladimira Putina. Taktéž za to, že se zapojil do nuceného odvozu ukrajinských dětí do Ruska.