Jako klauni, reagoval Prigožin na ruské jaderné hrozby po zásahu Kremlu

Ukrajinská agentura Unian to dala do souvislosti s Dmitrijem Medvěděvem, ruským exprezidentem a nynějším místopředsedou Rady bezpečnosti Ruské federace. Ten po středečním incidentu v Moskvě vyzval k fyzické likvidaci ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Už dříve také hrozil, že Rusko může v případě napadení či porážky v konvenční válce po jaderných zbraních sáhnout jako první.

„Použití jaderných zbraní v reakci na použití dronu samozřejmě nepřichází v úvahu. V první řadě je potřeba natáhnout na skřipec toho, kdo je za boj s drony zodpovědný, přijít na to, jak by se to mohlo stát. A poté vynaložit veškeré úsilí, abychom se stali vedoucím státem ve vývoji bezpilotníků a reagovali přesně stejnými drony,“ napsal nyní Prigožin.