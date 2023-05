Jak se doma ochránit před radiací? Ukrajinská agentura zveřejnila rady

Lidé by měli zůstat v místnosti nebo by se do ní měli okamžitě uchýlit. Pokud přišli z venku, mají sundat veškeré oblečení, složit je do igelitové tašky a obléci si čistý uzavřený oděv. Neměli by se ničeho dotýkat - radiaktivní prach usedá na stěnách, stropě, střechách i na zemi.

Pokud někdo nutně potřebuje odejít z domu, neměl by ani v tomto případě rezignovat na bezpečnost. Nutností jsou gumové rukavice, kabát, vysoké boty a kalhoty, tělo by mělo být kompletně chráněno. Je potřeba pamatovat na to, že pít nebo dotýkat se vody, jíst ovoce nebo zeleninu je zakázáno. Po návratu domů je potřeba se osprchovat a smýt ze sebe prach, ale v žádném případě nedřít kůži a nepoškrábat ji.

Pokud se někdo rozhodne jod užít, měl by dodržet dávky: 16 mg do jednoho měsíce věku dítěte, 32 mg dětem do tří let, od 3 do 12 let nepodávat více než 62,5 mg. Ve věku od 12 do 40 let se doporučuje 125 mg a těhotné ženy by měly užít 125 mg.