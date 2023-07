Itálie řeší dilema: Jak vycouvat z Hedvábné stezky a nenaštvat Čínu

„Bylo to nepromyšlené, příšerné rozhodnutí.“ Těmito slovy zhodnotil podle agentury Reuters italský ministr obrany Guido Crosetto připojení Itálie k projektu Nové hedvábné stezky (též nazývaného Pás a stezka, BRI) před čtyřmi roky. A dodal, že z pozice Itálie nyní nejde o nic jiného než jak projekt opustit, a přitom si Čínu příliš nepohněvat.

Itálie je jedinou velkou západní ekonomikou, která se k Nové hedvábné stezce připojila. Když to v roce 2019 tehdejší populistická vláda premiéra Giuseppe Conteho oznámila, vyvolalo to velké překvapení i znepokojení. Západní země totiž podezřívají čínský komunistický režim, že se skrze projekt BRI - zahájený čínskou komunistickou vládou v roce 2013 a oficiálně představený jako globální podpora ekonomického růstu a vzájemného propojení světových regionů - snaží ekonomicky si připoutat hospodářsky slabší země a vyvážet do světa svoji ideologii.