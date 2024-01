Hraboši, potkani i švábi. Obyvatelé ukrajinských obcí čelí další pohromě

„Je to prostě noční můra. Nikdy jsme šváby neměli a upřímně řečeno je trochu trapné o tom mluvit. Ale ano, letos se tento hmyz v našem domě objevil,“ cituje Unian obyvatelku Kyjeva Svitlanu.

„A mám podezření, že je to masovější jev, podobnou stížnost jsem zaznamenala nejméně od čtyřech známých. Někteří z nich mají doma myši a to už mi vůbec nejde do hlavy,“ dodala.