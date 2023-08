Hlavně žádnou mladou krev. Kreml už má prý jasno ohledně budoucích Putinových protikandidátů

„Problémem je věk. Davankovovi je pouhých 39 let, rád se předvádí, je schopný veřejně vystupovat, je aktivní. Moc procent by sice nezískal, ale jeho mladistvý vzhled by mohl Putina znevýhodňovat. Za pár let by voliče mohlo napadnout, že Putin je sice fajn, ale už by ho mohl nahradit někdo mladší,“ uzavírá vhled do zákulisí ruské vysoké politiky Meduza.