Extrémní násilí v dosud bezpečném Česku roste

To je jedno z nejnižších čísel na světě a obstojí i v náročném srovnání se západní Evropou, kde je násilná kriminalita obecně velmi nízká. Například v Rakousku připadlo loni na milion obyvatel devět vražd, v Německu osm, ve Španělsku sedm a ve Švédsku jedenáct. Ve Spojených státech je ovšem uvedený údaj v porovnání s Českem zhruba osminásobný (65) a na Jamajce, statisticky nejnásilnější zemi světa, připadlo v roce 2022 na milion obyvatel 540 vražd.

Optikou masových vražd spáchaných střelnou zbraní (tj. případů, kdy při útoku zahynou nejméně čtyři lidé nepočítaje v to střelce) ale pro Česko už obrázek tak lichotivě nevychází.

Zatímco například v USA jsou podobné útoky relativně běžné - od ledna do listopadu letošního roku tam při masových střelbách přišlo o život téměř 700 lidí a při započítání všech střeleckých útoků bylo obětí více než 40 000 – , v Evropě tomu tak není. Pražský případ proto v kontextu starého kontinentu vyčnívá a počtem zavražděných je letos srovnatelný pouze se dvěma po sobě jdoucími případy masové střelby v Bělehradě a okolí, kdy přišlo o život devět, respektive deset lidí.

Z českého pohledu by měl varovat obrat v trendu násilné kriminality v posledních letech bez ohledu na to, zda k případům došlo střelnou zbraní či jinak. Zatímco počty všech vražd od svého vrcholu v roce 1998 (313 případů včetně pokusů) až do roku 2021 (105 případů) setrvale klesaly, loni (150) a letos (145 za leden až listopad) je vidět naopak vzestupný trend.