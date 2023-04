Europoslanci mají nárok na speciální důchod už v 63 letech

„Byl bych pro, aby se politikům, kteří nepracují a nechodí do práce, začaly platy snižovat brutálním způsobem. Škrtnout mu 50 až 90 procent platu. Máme řadu politiků, kteří to mají jako trafiku. Nevidíte je ani v Bruselu, ani v ČR. Kdyby byli v soukromé sféře, tak by je dávno vyhodili,“ řekl Právu Zdechovský.

Současně by se podle něj měl zvýšit i věk odchodu do důchodu pro europoslance. „Prosazuji to posunout na 67 let pro muže a 65 pro ženy. Aby to reflektovalo situaci v Unii. Už jsem to několikrát otevřel na kontrolním výboru. Hranice 63 let je neadekvátní a musí se zvýšit. Vím, že kolegové argumentovali věkovými hranicemi pro odchod do důchodu v různých státech, ale i tam se to mění,“ řekl Právu.