Dovolená stovek Slováků v ohrožení. Stát nestíhá vydávat pasy

Server popsal situaci Romana z Detvy, kterého poslali do Bratislavy, aby se zeptal na opožděný pas. „Dozvěděl se, že kurýr mu mezitím pas doručil do Detvy. Odjel domů, i když za několik hodin odlétal na dovolenou opět z hlavního města,“ uvedly tvnoviny.sk. Marián zase řeší, zda kvůli opožděnému vydání cestovního dokladu nastoupí dovolenou později, nebo změní destinaci.

Slovenské ministerstvo vnitra přiznalo, že má problém s čistopisy a prodlužuje lhůtu dodání na 60 dnů. To ale pro mnohé z žadatelů není řešení, protože na dovolenou jedou dříve. Když navíc ministerstvo přijímá žádosti o vydání dokladů do 30 dnů, neinformuje o možnosti prodloužení jejich dodání.

„Standardně informujeme, že bude vydaný maximálně do 30 dnů, ale to z důvodu, že tato složitá situace je krátkodobá. Měla by se vyřešit a dostat do normálních kolejí už v nejbližších dnech, protože dodavatel nám přislíbil 15 až 20 tisíc čistopisů,“ uvedla mluvčí resortu Zuzana Eliášová.