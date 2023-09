Do Běloruska přijela padesátka dětí z Donbasu, prý na prázdniny

„Prezident navzdory vnějšímu tlaku prohlásil, že tento důležitý humanitární projekt by měl pokračovat,“ prohlásil nyní šéf charity Aljaksej Talaj. Není přitom jasné, zda se jedná o sirotky nebo děti odebrané rodičům se souhlasem či bez něj, protože běloruské úřady o nich neposkytly podrobnosti, píše AP. Minsk už dříve obvinění, že Bělorusko pomáhá nelegálně odebírat z Ukrajiny tamní děti, odmítl.

Jeden z běloruských opozičních předáků a bývalý ministr kultury Pavel Latuška dříve v rozhovoru pro televizní kanál Dožď řekl, že ukrajinské děti, které jsou odváženy z okupovaných území a posílány zdánlivě k odpočinku do běloruských ozdravných táborů, se ne vždy vracejí. V červnu uvedl, že poskytl Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) materiál, který zaznamenává násilný přesun 2100 ukrajinských dětí do Běloruska, a to se souhlasem Lukašenka.