Děti budou umírat, pokud EU nesníží požadavky na zdravotnické vybavení, míní lékař

Kenny pomáhá novorozencům a dětem, které se narodily se srdečními vadami. Před příchodem MDR by mnoho z nich podstoupilo minimálně invazivní zákrok, při kterém by se otevřely srdeční chlopně a cévy a napravily vrozené vady. Jeho tým by při něm použil malý katétr zavedený do žíly na noze dítěte a vedený nahoru do srdce, kde se nafoukne malý balonek, aby se vytvořil prostor pro stent. Všechny tyto výrobky jsou však nyní nedostatkové.